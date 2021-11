[아시아경제 유병돈 기자] 시끄럽다는 이유로 고시원 이웃을 향해 흉기를 휘두른 30대 여성이 검찰에 넘겨졌다.

서울 동작경찰서는 30대 여성 A씨를 살인미수 혐의로 지난 16일 구속 송치했다고 24일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 10일 정오께 동작구 노량진동의 한 고시원에서 자신이 사는 방의 앞쪽 방에 거주하는 20대 여성을 향해 흉기를 휘두른 혐의로 현행범 체포됐다.

경찰 조사에서 A씨는 경찰에 "소음 때문에 흉기를 휘둘렀다"고 진술한 것으로 파악됐다.

피해자는 목 부위에 상처를 입었으나 크게 다치지는 않았다. A씨와 피해자 모두 시험을 준비하며 공부 중이었던 것으로 알려졌다.

