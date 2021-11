뮤지컬 ‘프랑켄슈타인’, 3년 만에 귀환

한국 창작 뮤지컬의 신화 '프랑켄슈타인' 네 번째 시즌이 24일 오후 7시 30분 블루스퀘어 신한카드홀에서 첫 공연을 올린다. 첫 공연은 전동석(빅터), 박은태(앙리/괴물), 해나(줄리아), 서지영(엘렌), 이희정(슈테판), 김대종(룽게)이 무대에 오른다.

뮤지컬 '프랑켄슈타인'은 1818년 출간된 메리 셸리의 소설을 원작으로 한다. 신이 되려 했던 인간과 인간을 동경했던 피조물, 두 남자의 이야기를 통해 인간의 이기심과 생명의 본질 등을 다시 생각해 보게 하며 큰 사랑을 받은 작품이다.

2014년 초연 당시 제8회 '더 뮤지컬 어워즈'에서 '올해의 뮤지컬'과 '올해의 창작 뮤지컬'에 동시 선정되며 총 9개 부문을 수상한 '프랑켄슈타인'은 매 시즌 경이로운 객석 점유율을 기록했다.

또한 2016년 재연에서는 개막 10주 만에 매출액 100억원을 돌파하며 단일 시즌 최대 매출 기록을 경신했다. 이뿐 아니라 2017년 1월에는 일본의 대형 제작사 토호 프로덕션과 라이선스 계약을 맺으며 현지에서도 독보적인 흥행 기록을 올려 한국 뮤지컬의 역사를 새로이 썼다는 평을 받았다.

뮤지컬 '프랑켄슈타인'은 흡입력 있는 스토리와 잘 짜인 전개, '살인자', '혼잣말', '후회', '위대한 생명창조의 역사가 시작된다', '산다는 거', '난 괴물', '단 하나의 미래', '너의 꿈 속에서' 등 전 곡이 명곡으로 떠오를 만큼 압도적 음악, 1인 2역이라는 혁신적인 캐릭터 설정으로 작품 자체의 팬덤을 양산한 대작이다.

뮤지컬 '프랑켄슈타인'은 24일부터 내년 2월20일까지 블루스퀘어 신한카드홀에서 공연된다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr