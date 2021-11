류영준 "갈 길 먼 韓 핀테크, 규제보다 육성에 집중해야"

류영준 핀테크산업협회 회장 기자간담회

유니콘 단 1개·발전 순위 전년보다 8단계 ↓

[아시아경제 성기호 기자] 류영준 한국핀테크산업협회장은 24일 "글로벌 시장에서 경쟁할 수 있는 핀테크 기업이 많이 등장할 수 있도록 지속적인 육성지원책이 필요하다"고 강조했다.

카카오페이 대표이사이기도 한 류 회장은 이날 열린 기자간담회에서 국내 핀테크 산업의 성과, 협회의 역할 및 비전과 함께 최근 정책·규제에 대한 업계의 의견을 밝혔다. 류 회장은 내년 3월 협회장 임기 종료를 앞두고 있다.

류 회장은 "국내 핀테크 기업들의 혁신적인 서비스로 인해 국민들의 금융생활이 쉽고 편해진 한편 전문적인 금융 서비스의 문턱이 낮아졌고, 금융 소비자들이 시간과 비용을 절약할 수 있게 됐다"고 설명했다. 그는 다만, 기존 금융기관이나 글로벌 핀테크 시장과 비교해 아직 한국 핀테크는 초기단계에 불과하다고 했다.

실제 국내 핀테크 기업은 기존 금융기관이나 글로벌 기업들과 비교했을 때, 규모 면에서는 아직 갈 길이 멀다. 전세계 핀테크 유니콘 94개 중 한국 기업은 단 1개에 불과하고, 국내 전체 핀테크 종사자 수는 글로벌 핀테크 기업 1개사 수준이다. 핀테크 산업 발전 순위도 지난해 18위에서 26위로 8계단 하락했다.

이 자리에서는 내년 대선을 앞두고 정책적인 지원이 필요하다는 의견도 제시됐다. 장성원 핀테크산업협회 사무처장은 "전자금융거래법(전금법) 개정안은 시대의 변화에 따른 ‘디지털 금융 기본법’으로, 핀테크 뿐 아니라 우리나라 금융 산업 전체가 앞으로 나아가야 할 방향"이라며, "스몰라이선스 도입으로 신규 플레이어 진입이 원활해지면서 역동적 금융 생태계 조성에 이바지하고 이는 결국 소비자 편익 증진으로 이어질 것"이라고 강조했다.

이외에도 ▲‘동일기능 동일규제’ 대신 ‘동일라이선스 동일규제’ 접근 ▲온라인 금융플랫폼 서비스 특성을 감안한 맞춤형 규율 체계 마련 ▲금융권 전체의 기술경쟁력 저하 시키는 ‘망분리 규제’ 폐지 등을 요청했다.

류 회장은 "해외 핀테크 기업들은 유니콘을 넘어 더 강력한 드래곤으로 성장해 나가고 있다"며 "아직은 핀테크에 대한 규제보다 육성에 집중해야 할 때"라고 강조했다.

또한, 협회 차원에서 국내 핀테크 산업의 지속 성장을 위해 전문인력 양성 허브 구축과, 국내외 투자 활성화, 글로벌 혁신 사례 벤치마킹 지원 등의 역할을 해나가겠다고 밝혔다.

한편 이날 간담회는 류 회장을 비롯 장 사무처장, 김시목 감사(법무법인 율촌 변호사), 정인영 부회장(디셈버앤컴퍼니자산운용 대표)이 각각 전자금융거래법 개정, 금융플랫폼 규제, 망분리 규제에 대한 핀테크 업계의 입장과 제언을 발표했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr