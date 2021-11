우리기술, ‘압해풍력발전소’ 인수…"해상풍력발전사업 가속"

[아시아경제 유현석 기자] 우리기술 자회사 씨지오가 그린뉴딜 해상풍력산업의 중심지역인 전라남도 신안의 ‘압해풍력발전소’를 인수했다. 이번 인수를 기점으로 우리기술의 해상풍력사업 성장이 한 층 탄력을 받을 전망이다.

우리기술 우리기술 032820 | 코스닥 증권정보 현재가 1,835 전일대비 15 등락률 -0.81% 거래량 809,672 전일가 1,850 2021.11.24 10:40 장중(20분지연) 관련기사 우리기술, 에너지 전문기업 ‘STI’로부터 200억 규모 투자 유치반도체 소재 섹터의 대 혁명주! 이제서야 등판!"무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?" close 은 자회사 씨지오가 압해해상풍력사업을 추진하고 있는 ‘압해풍력발전소’ 지분 100%를 취득했다고 24일 밝혔다.

인수 금액은 150억원으로 우리기술과 씨지오는 지난 9월 인수계약을 완료하고 2개월 간 현지실사 및 법률검토 등을 거쳐 이번 계약을 확정했다.

압해해상풍력은 전남 신안군 압해읍 연안 공유수면에 건설될 예정으로 40MW(2MW x 20기)규모의 발전사업허가를 이미 취득했으며 발전용량을 80MW(5MW x 16기)로 증가시키기 위한 사업 변경허가를 진행 중이다.

전남 신안군 일대의 해상풍력 잠재 용량은 12.4GW로 전국 33.2GW의 37% 수준이다. 신안군 일대가 해상풍력발전의 최적입지로 손꼽히는 이유다. 전남도청은 ‘전남형 지역균형뉴딜’ 및 ‘블루에너지 프로젝트’의 핵심전략으로 신안해상풍력발전단지 조성을 추진하고 있다.

씨지오 관계자는 “압해풍력발전소는 변경허가 및 제반 절차를 거쳐 내후년 초 착공이 예상되며 씨지오가 전문설치선의 운영을 포함한 해상공사를 담당할 것”이라며 “이번 인수를 통해 해상풍력사업에 탄력이 붙을 전망으로 기술 개발 강화를 통해 사업확대에 나설 것”이라고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr