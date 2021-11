과기부, 질병청과 AI 활용 방역정책 프로젝트 점검

1차년도 성과 발표…2차년도 방향 토론

[아시아경제 차민영 기자] 과학기술정보통신부와 질병관리청, 정보통신산업진흥원(NIPA)은 24일 코로나19 등 신종 호흡기계 감염병 대응 협력 상황을 점검했다고 밝혔다.

과기정통부와 질병청은 지난 5월 ‘디지털 뉴딜’ 사업인 인공지능 융합 프로젝트(AI+X)’ 일환으로 감염병 확산 추세 등을 분석하는 AI 개발에 착수했다.

이 프로젝트는 비말 전파 경로, 공간별 전파 위험요소 등 감염병 데이터 등을 AI로 분석해 질병청의 방역 정책 수립을 지원하는 것이다. 앞으로 3년 간 총 144억원을 지원할 예정이다. 현재 한국과학기술연구원, 레블업, 길의료재단 등 15개 기관이 참여하고 있다.

이날 보고회에서는 한국과학기술연구원 김찬수 선임연구원의 신규 감염병 분야 관련 프로젝트 추진 경과와 1차년도 성과 발표가 이뤄졌다. 두 기관은 2차년도 추진방향과 협력방안 등에 대한 토론도 진행했다.

송경희 과기정통부 인공지능기반정책관은 “과기정통부는 AI를 통한 경제 사회 전분야의 혁신을 위해 디지털 뉴딜을 추진 중”이라며 “과기정통부는 AI를 통해 국민의 삶과 효과적인 방역정책이 공존할 수 있도록 질병청 등 방역당국 등과 적극 협력할 예정”이라고 밝혔다.

이상원 질병청 위기대응분석관은 “코로나19 팬데믹과 같은 긴급 상황 대응 시 과학적 근거에 기반한 신속한 의사결정이 무엇보다 중요하다”며 “향후 질병청의 감염병 대응에 있어 과기정통부의 AI 기반 솔루션이 근거 중심 정책 수립에 큰 도움이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

