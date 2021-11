텍사스 "삼성전자 반도체공장 유치" 공식발표…세금감면 1조원대

삼성전자 해외 단일 투자 중 역대 최대

테일러市 "1870년대 철도사업 이후 가장 중대"

[아시아경제 조현의 기자] 미국 텍사스주는 23일(현지시간) 삼성전자가 170억 달러(약 20조원) 규모의 파운드리(반도체 위탁생산) 제2공장 부지로 텍사스주 테일러시를 확정했다고 공식 발표했다.

그렉 애보트 텍사스 주지사는 이날 오후 관저에서 김기남 삼성전자 대표이사 부회장, 브랜트 라이델 텍사스 테일러시장, 존 코닌 상원의원 등 관계자들이 참가한 가운데 기자회견을 열고 이같이 밝힌 뒤 "텍사스뿐만 아니라 세계에 영향을 미칠 소식"이라고 강조했다.

삼성전자의 제2공장은 이르면 내년 초 착공해 2024년 말쯤 반도체 양산이 가능할 것으로 보인다. 텍사스주는 공장이 들어서면 2000여개의 첨단 기술 일자리, 최소 6500개의 건설 관련 일자리, 수천개의 간접 일자리가 창출될 것으로 전망했다.

애보트 주지사는 "삼성전자의 제2공장은 텍사스 주민에게 많은 기회를 가져다줄 것이며 나아가 주(州) 반도체 산업의 명성을 이어가는 데 주요 역할을 할 것"이라고 말했다. 그러면서 "삼성전자와의 협력 확대를 통해 텍사스주를 첨단 기술과 경제의 강자가 되길 희망한다"고 덧붙였다.

이번 투자 규모는 삼성전자의 해외 단일 투자 중 역대 최대다. 텍사스주는 전체 투자금에 건물, 기계, 장비, 부동산 개량 등이 포함됐다고 설명했다. 애보트 주지사는 "삼성전자는 1996년 이래 텍사스주에 총 350억 달러(약 41조원)를 투자했다"며 "텍사스주 내 외국 직접투자 규모 중 가장 많다"고 말했다.

삼성전자가 테일러시 등 지방정부에서 받는 전체 세금 감면 혜택은 10억달러(약 1조2000억원) 이상일 것으로 추정된다. 텍사스주는 "삼성전자에 2700만 달러(약 321억원) 규모의 보조금을 지급할 예정이며 2만 달러(약 2380만원) 규모의 제대군인 채용 보조금도 추가로 제안했다"고 밝혔다.

김기남 삼성전자 부회장은 "올해는 삼성전자 반도체가 미국에 진출한 지 25주년이 되는 해"라며 "이번 제2공장 신설은 삼성전자의 새로운 미래를 준비하는 초석이 될 것"이라고 했다. 브랜트 라이델 테일러시장은 "삼성전자가 테일러시를 제2공장 부지로 결정한 것은 1870년대 대북(大北) 철도 (Great Northern Railroad) 사업이 시작한 것만큼 지역 경제를 크게 발전시킬 것"이라고 말했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr