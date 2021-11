정부, '개발협력의 날' 기념식 개최…공적개발원조 유공자 포상

[세종=아시아경제 손선희 기자] 정부가 25일 서울 더케이호텔에서 '2021 개발협력의 날 기념식'을 개최한다고 24일 밝혔다.

정부는 2009년 11월25일 경제협력개발기구(OECD) 개발원조위원회(DAC) 회원국으로 가입한 것을 기념해 2010년부터 매년 이 행사를 개최하고 있다.

이번 기념식에는 중앙부처, 원조 시행기관, 학계, 시민단체 등 개발협력 분야 주요 인사들이 참여한다. 김부겸 국무총리는 기념사를 통해 우리 정부의 개발원조위원회 가입 의미를 되새기는 한편 앞으로 우리 ODA가 나아가야 할 방향과 비전에 대한 청사진을 제시할 예정이다. 손혁상 한국국제협력단 이사장과 방문규 한국수출입은행장도 개회사와 축사를 각각 한다.

아울러 김 총리는 '공적개발원조(ODA) 유공자 포상 시상식'을 갖고 국제개발협력에 크게 기여한 국내외 유공자들에게 포상을 수여한다. 한국국제협력단(KOICA)과 한국수출입은행이 참여하는 ODA 사진전도 개최될 예정이다.

