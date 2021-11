'1조3000억 규모' 도박사이트 운영 일당 검거…해외 카지노 생중계·스포츠 도박

[아시아경제 정동훈 기자] 경찰이 해외 호텔 카지노의 도박장면을 생중계하거나 스포츠 경기에 돈을 걸게 하는 방식으로 1조3000억원대 규모의 도박사이트를 운영한 일당 130명을 검거했다.

서울경찰청 마약범죄수사대 국제범죄수사계는 24일 "동남아에 있는 호텔 카지노 내 도박장면을 실시간 중계하거나 국내·외 운동경기 승패에 돈을 걸게 하는 소위 '토토' 방식 등으로 1조3000억원대 규모의 도박 사이트를 개설·운영한 기업형 범죄단체 조직원 130명을 검거하고, 이 중 9명을 구속했다"고 밝혔다.

피의자들은 2018년 7월부터 2019년 12월까지 동남아에서 도박사이트 운영을 위한 사무실과 숙소 등을 마련하고 직급과 역할을 나눠 불법 도박 사이트를 운영했다. 이들은 조직원 이탈을 방지하기 위해 범행 가담을 위해 현지에 입국한 조직원들의 여권을 강제로 압수하는 한편 휴가 등을 사유로 국내 입국 시 팀장 등 간부급이 보는 앞에서 휴대전화 내역을 직접 삭제하게 한 것으로 확인됐다.

경찰은 2019년 9월 자체 첩보를 입수한 후, 2년여간에 걸친 집중수사로 불법 도박사이트 개설 및 운영에 가담한 조직원 전원을 순차 특정했다. 범죄단체 등 조직 혐의를 적용해 조직원 대부분을 검거하고, 해외 체류 등 검거되지 않은 조직원 20명에 대해서는 전원 적색수배 조치했다.

경찰은 수사과정에서, 150여개에 달하는 도박자금 입금계좌 분석 및 접속 IP 추적 등을 통해 동남아 현지로 도피한 조직총책을 특정했다. 현지 법집행기관과의 국제공조를 통해 지난 9월 동남아 현지에서 검거, 국내송환을 신속히 추진하여 엄정 사법처리할 예정이다. 경찰은 도박 사이트 운영 등을 통해 취득한 범죄수익을 추적, 가상자산을 통해 자금 세탁 후 국내로 유입된 범죄 수익금을 특정하여 8억원 상당을 기소 전 몰수ㆍ보전했다.

서울청 마약범죄수사대 국제범죄수사계 관계자는 "국내 체류 외국인 범죄 등 국제범죄에 대한 연중 상시 단속을 지속 전개해 해외 범죄조직의 국내 유입 및 국내 체류 외국인들의 세력화·조직화 된 범죄를 차단하기 위해 노력할 것"이라며 "특히 증가하는 국제범죄 및 외국인 관련 범죄에 대응하기 위해 국제범죄수사계 내 외국인범죄 전문 수사인력을 주축으로, 분야별 전문수사팀을 전담운용하는 등 집중수사체졔를 구축, 국제범죄수사의 전문성과 수사 완결성을 제고할 것"이라고 밝혔다.

