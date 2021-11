무알코올 맥주맛 음료 ‘하이트제로0.00’, 3분기 매출 104% 성장

[아시아경제 이승진 기자] 하이트진로음료는 무알코올 맥주맛 음료 ‘하이트제로0.00’의 올 3분기 매출이 전년 동기 대비 104% 증가했다고 24일 밝혔다.

하이트제로0.00은 지난 2월 새단장 이후 빠른 성장 속도를 보이고 있다. 올해 상반기 매출액은 전년 대비 50% 증가했고, 3분기 매출 성장률은 104%로 상승 폭이 확대됐다. 10월 매출도 전년 동월 대비 214% 성장하는 등 4분기 200% 이상의 매출 성장률이 예상돼 올해 전년 대비 2배 이상의 매출 성장률을 기록할 것으로 전망했다.

전체 시장 규모의 확대도 이끌고 있다. 국내 무알코올 맥주맛 음료 시장점유율 1위인 하이트제로0.00의 급성장에 힘입어 지난해 국내 NAB(무알콜 맥주) 시장 규모는 약 150억원으로, 올해는 200억원 규모를 훌쩍 뛰어넘을 것으로 기대된다.

하이트제로0.00 매출 성장의 첫 번째 요인으로는 알코올 함유량이 전혀 없다는 점이다. 시중 10개 이상 국내외 브랜드 중 대부분은 1% 미만의 알코올이 함유된 제품이다.

하이트제로0.00은 국내 NAB 제품 중 유일하게 칼로리가 없는 점도 인기 요인이다. 최근 국내 판매 중인 무알코올 맥주는 한 캔 당 많게는 95kcal에서 13.8kcal까지 분포돼 있다. 하이트제로0.00은 100mL 당 4㎉ 미만으로 '칼로리 제로' 표시가 가능하며 국내 출시된 무알코올 맥주맛 음료 중 제일 낮은 수준이다. 또 하이트제로0.00은 당류는 물론 대체당도 일체 사용하지 않은 점도 특징이다.

하이트진로음료는 코로나19 이후 가볍게 술을 즐기는 홈술, 혼술 문화로 정착된 것이 매출 상승에 일조한 것으로 판단하고, 가정용과 업소용 시장을 동시에 공략한다는 계획이다.

하이트진로음료 관계자는 “2012년 국내 최초로 출시한 하이트제로0.00을 필두로 올해를 국내 무알코올 맥주맛 음료시장의 본격적인 원년으로 보고 향후 3~4년 내 2000억원 규모의 시장을 창출해 나갈 것”이라고 말했다.

