SK쉴더스, '캡스 무인안심존' 라인업 확대

[아시아경제 김철현 기자] SK쉴더스(대표 박진효)는 24시간 무인 안심 인공지능(AI) 솔루션 '캡스 무인안심존' PC방 패키지를 새롭게 출시하며 무인화 업종 라인업을 확대한다고 24일 밝혔다.

SK쉴더스는 무인화 시장을 미래 신성장사업의 핵심 축으로 보고, 올해 7월 '캡스 무인안심존' 편의점·슈퍼 패키지를 선보인 이후 무인화 수요가 높은 업종을 타깃한 맞춤형 솔루션을 개발해왔다. 이번 PC방 패키지 출시로 편의점·슈퍼, 스터디카페에 이어 음식점·카페와 PC방까지 4대 무인화 인기 업종으로 라인업을 확대하게 됐다.

이번에 새롭게 출시한 PC방 패키지는 AI CCTV, 출입인증기, 환경감지기 등 무인 PC방 운영에 필요한 모든 솔루션을 통합 제공한다. 특히 청소년의 출입이 제한되는 밤 10시 이후에는 얼굴인증, QR인증, 원격 신분증 확인 등 철저한 출입 관리가 가능한 점이 특징이다.

이 밖에도 이번 패키지에는 기존 캡스 무인안심존에서 제공하는 고화질 AI CCTV를 동일하게 지원한다. PC방 운영자가 미리 설정해둔 금지구역을 침입하거나 장시간 체류 또는 쓰러짐이 감지된 경우 AI가 이를 감지하는 등 예상치 못한 사건, 사고와 범죄를 예방할 수 있다.

무인 매장 전용 보상 서비스도 기본으로 제공한다. 특정물 파손이나 도난 손해 뿐만 아니라 키오스크 파손으로 인한 영업손해, 매장 시설물로 인해 발생한 고객 피해까지 폭넓게 보상한다.

박진효 SK쉴더스 대표는 "SK쉴더스가 선보인 무인 솔루션은 다양한 출입인증과 간편결제 솔루션으로 내방고객의 편의를 높인 것은 물론 AI CCTV, 보상서비스 등 사업주를 안심시키는 기술력과 서비스까지 모두 갖췄다"며 "SK쉴더스가 보유한 경쟁력을 기반으로 국내 주요 사업자들과 적극적으로 협업해 무인화 시장을 빠르게 선점해 나가겠다"고 말했다.

