[아시아경제 윤동주 기자] 심상정 정의당 대선 후보가 23일 서울 신촌 스타광장에서 '주4일은 던져졌다' 주4일제 도입 캠페인을 갖고 있다. 심 후보는 이 자리에서 주4일제 공약에 대해 시민들이 우려하는 점등에 대해 자유토론을 펼쳤다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr