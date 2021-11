중진공, 혁신기술 스타트업 투자유치 지원

23일 비대면 KOSME IR마트 개최

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 23일 DNA(Data, Network, AI) 분야에서 혁신기술을 보유한 스타트업의 투자 유치 지원을 위해 '비대면 KOSME IR마트'를 개최했다고 밝혔다.

온라인 플랫폼에서 진행한 이번 IR마트에는 중진공 성장공유형자금 지원기업과 글로벌창업사관학교 입교졸업기업 등 7개사가 참여해 민간 벤처캐피탈(VC)과 금융기관 관계자를 대상으로 투자 설명회를 진행했다.

투자 유치 설명회 참여기업은 럭스피엠, 아펠레스, 애니멀보이스, 베스텔라랩, 코스메테우스, 시너지에이아이, 라젠 등이다. 중진공은 창업기업, 전통제조기업과 지방소재기업 등을 대상으로 성장공유형자금을 지원하고 있으며 글로벌창업사관학교를 통해 글로벌 진출 유망기업에게 교육·코칭을 제공하는 등 역량 강화를 돕고 있다.

또한 지원 이후에도 기업가치 제고를 위한 다양한 후속지원을 제공하고 있다. 특히 지난해 기준으로 성장공유형자금 지원기업 후속투자 유치액은 누적 354개사 1조25억원에 달한다.

김학도 이사장은 "중진공은 기술성과 성장성이 우수한 스타트업과 중소벤처기업이 글로벌기업으로 성장할 수 있도록 정책자금 등 다양한 사업을 연계지원 중"이라며 "유망기업과 투자자가 만날 수 있는 기회를 확대 제공해 민간투자의 마중물 역할을 다하겠다"고 말했다.

