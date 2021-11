[클릭 e종목]네패스아크, 시스템반도체 고성장 수혜 기업

[아시아경제 이선애 기자] IBK투자증권은 23일 네패스아크 네패스아크 330860 | 코스닥 증권정보 현재가 49,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 48,050 2021.11.23 08:45 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-10일[클릭 e종목]네패스, 자회사 설비 투자 긍정적…컨센서스 상향네패스아크, 검색 상위 랭킹... 주가 -5.68% close 에 대해 시스템반도체 고성장 수혜 기업이라고 평가했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

네패스 반도체사업부 내 테스트 사업부문이 물적분할해 2019년 4월 신설된 업체인 네패스아크 네패스아크 330860 | 코스닥 증권정보 현재가 49,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 48,050 2021.11.23 08:45 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-10일[클릭 e종목]네패스, 자회사 설비 투자 긍정적…컨센서스 상향네패스아크, 검색 상위 랭킹... 주가 -5.68% close 는 2020년 11월 상장했다. 올해 예상 매출 기준, 제품별 매출 비중은 PMIC 43%, DDI 35%, AP 15%, RFIC 3%, 기타 4%로 나뉜다. 후공정(OSAT) 과정에

서 모회사 네패스가 WLP와 Back-ended Assembly를 담당하고, 동사는 Probe Test와 Package Test를 외주 형태로 담당하고 있다. 네패스는 WLP, FOWLP, PLP, SiP 등 차세대 패키지 기술을 바탕으로 삼성전자, NXP 등의 고객을 확보하고 있으며, Package & Test 물량에 대해 Turn Key 수주 계약을 체결하고 있다.

미국 고객 향 FO-PLP 차세대 패키지 설비가 3월 가동, 소량 생산을 해오다 연말부터 월 3k(12”wafer로 환산 시 15k) 생산으로 본격 양산할 예정이다. 동사는 현재 PMIC 테스트만 하고 있으나 향후 제품 확대를 기대한다.

3분기 영업이익률은 FO-PLP 감가상각비 일부 반영에도 불구하고 26.5%(1.4%pt QoQ)를 기록했으며, 4분기에도 비슷한 수준을 유지할 전망이다.

이민희 IBK투자증권 연구원은 "올해 68% 매출 증가에 이어, 내년에도 52% 성장이 예상되는데 이는 최근 동사가 공시한 995억원 장비 투자(내년도 고객 수요에 맞춰 증설)와 신사업 FO-PLP 테스트 매출 기여에 근거한다"면서 "고정비 증가 부담에도 불구하고 내년 영업이익률은 28.5%(3.7%pt YoY), EBITDA는 1086억원이 예상된다"고 강조했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr