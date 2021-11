'AI통화녹음' 더 똑똑해진 SKT T전화…"녹음된 음성파일, 문자로 확인"

[아시아경제 조슬기나 기자] 앞으로 SK텔레콤 T전화에서 통화 시 녹음된 음성 내용을 문자로 간편하게 확인할 수 있게 됐다.

AI통화녹음은 통화 시 녹음된 음성 파일을 문자로 전환해 이용자에게 제공하는 서비스다. SK텔레콤은 AI통화녹음의 화면을 대화창 형태로 구성, 이용자가 자신과 통화 상대방의 대화를 한 눈에 구분하고 전체 통화 내용을 빠르게 파악할 수 있도록 했다. 또한 검색 기능을 통해 원하는 통화를 손쉽게 찾을 수 있도록 했다.

SK텔레콤은 통화 중 말한 전화번호나 일정, 계좌번호 등을 쉽게 복사할 수 있는 ▲자동 키워드 추출 기능과 통화 내용에 AI가 추천한 키워드를 설정해 통화 목록을 좀 더 쉽게 관리할 수 있는 ▲통화 대표 키워드 기능도 ‘AI통화녹음’에 탑재했다.

특히 음성통화를 텍스트 데이터로 자동 전환시킴으로써 활용성을 높였다는데 의미가 있다는 평가다. 전화통화를 통한 비즈니스 업무나 회의, 직무상 인터뷰, 부동산 계약, 고객센터 상담 등 다양한 분야에서 생산성 향상에 큰 역할을 할 것이라고 회사측은 기대했다.

이 서비스는 이날부터 T전화 애플리케이션을 통해 베타 서비스 참가를 신청하면 별도 승인 절차 없이 바로 사용 가능하다. 베타 서비스 기간 중에는 무료로 모든 통화를 문자 변환해 확인할 수 있으며, 통화 녹음의 문자 변환은 베타 서비스 참여 이후 생성된 통화에만 적용된다. 베타 서비스 참가는 이용자 신청 현황에 따라 조기 마감될 수 있다.

SK텔레콤은 이번 베타 서비스를 통해 얻은 데이터를 기반으로 제공 기능을 고도화하고 유용한 기능을 추가해 정식 버전으로 출시할 계획이다.

이현아 SK텔레콤 AI&CO 담당은 “AI통화녹음을 통해 T전화가 한층 더 스마트한 통합 커뮤니케이션 플랫폼으로 진화했다”며, “이용자들에게 차별화된 통화 경험을 제공할 수 있도록 서비스 개발 및 고도화 노력을 지속하겠다”고 밝혔다.

