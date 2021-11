[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주·전남에 올해 첫 눈이 내릴 것으로 예보됐다.

22일 광주기상청에 따르면 이날 밤부터 다음날 새벽 사이 광주·전남 북부 지역을 중심으로 1~3㎝의 눈이 내릴 것으로 내다봤다.

북서쪽에서 남하하는 찬 공기의 영향으로 오는 23일 아침 기온은 내륙을 중심으로 3도 이하로 떨어지겠고, 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아지겠다.

광주·전남지역 23일 아침 최저기온은 0~5도, 낮 최고기온은 6~9도를 기록하겠고 24일 아침 최저기온은 2~7도, 낮 최고기온은 12~14도로 전망됐다.

