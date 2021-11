전남대 대학원생, 장애인 위한 IoT 제어방식 발표

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 전남대학교는 이주환 박사과정생이 'ICT콜로키움 2021'행사에서 학생창의자율과제 부문 '정보통신기획평가원장상'을 수상했다고 22일 밝혔다.

전남대 이주환 박사과정생(도시재난재해대응스마트시스템연구센터. 지도교수 김진영)이 '장애인을 위한 딥러닝 기반 제스쳐 인식을 통한 홈 IoT 디바이스 제어 라는 내용으로 창의자율과제를 발표해 이같이 수상했다.

이주환 대학원생의 연구는 거동 문제로 인하여 거주지 내에서 제약사항이 많은 장애인의 행동에 대해서 간편한 방식으로 기기(IoT)를 제어할 수 있고, 사용자의 동작 데이터를 누적해 맞춤형으로 동작 제어를 실행해 편의성을 증대시킬 수 있다.

이번 ICT콜로키움 2021 학생창의자율과제는 ICT혁신인재양성사업에 참여학생들의 자율 연구 수행 결과를 평가·시상함으로써 아이디어의 발굴과 핵심 연구인재 양성을 도모하기 위한 것으로, 전국 32개 대학에서 70개 학생창의자율과제가 접수됐다.

이번 대회는 지난 16일 과학기술정보통신부가 주최하고 정보통신기획평가원, 대학정보통신연구센터협의회가 주관해 열렸다.

