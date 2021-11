거창군, 국토부 백두대간권 발전종합계획에 6개 사업 반영

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 22일 국토교통부가 2030년을 목표로 백두대간권 중·장기 미래 발전전략을 제시한 ‘백두대간권 발전종합계획’에 6개 사업, 총사업비 640억원이 반영됐다고 밝혔다.

거창군 6개 사업은 '동·서·남해안 및 내륙권 발전 특별법'에 따른 백두대간권 발전종합 법정계획에 반영된 것으로 큰 의미가 있다.

이번 계획은 지난 2014년에 고시된 백두대간권 발전종합계획의 유효기간이 2020년에서 2030년으로 연장됨에 따라 계획의 연속성 확보 등을 위해 기존 계획을 변경한 계획이다.

이번 계획에 반영된 6개 사업은 ▲산양삼 클러스터 조성사업 ▲유기농산업 복합서비스 지원단지 조성사업 ▲금원산 산림치유원 조성 ▲거창창포원 그린인프라 확장사업 ▲마루금 단절구간 지형복원 ▲우척현 전투를 활용한 문화관광 유적지 조성사업이다.

특히 산양삼 클러스터 조성사업과 우척현 전투를 활용한 문화관광 유적지 조성사업은 이번 계획 ‘핵심사업 선정평가위원회’에서 우선적으로 추진할 핵심사업으로 선정돼 지역경제 활성화에 큰 도움이 될 것으로 평가되고 있다.

구인모 군수는 “한반도 생태의 핵심축인 백두대간권의 발전종합계획으로 지역 간 불균형이 해소되길 기대한다”며 “거창군은 지역 특성과 잠재력을 극대화하여 차질 없는 사업 추진을 위해 국비 확보 등 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

