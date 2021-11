민주·열린민주 “당대당 통합 연내 마무리…다른 민주 진영과도 연대”

[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당과 열린민주당은 22일 연내에 양당 통합을 마무리하고 통합 추진 과정에서 다른 민주 개혁 진영과도 적극적으로 연대하기로 합의했다.

협상 대표인 우상호 민주당 의원과 정봉주 열린민주당 의원은 이날 오후 국회 의원회관에서 회동을 갖고 이같은 내용의 합의문을 발표했다.

이들은 “협상 대표단은 대선 승리와 사회개혁을 위해 통합을 추진하기로 합의했다”며 “통합은 당원들의 최종 의견을 물어 가급적 연내에 마무리 하는 것으로 의견을 모았다”고 밝혔다.

이어 “당대당 통합을 추진하는 과정에서 다른 민주 개혁 진영에게도 문호를 열고 적극적으로 연대해 나가기로 했다”고 말했다.

그러면서 “양당은 검찰개혁과 언론개혁의 진전을 위해 노력하기로 했다”며 “특히 국회의원 비례대표 선출에 있어서 열린공천 등을 포함한 정치개혁을 적극 검토하기로 했다”고 했다.

우 의원은 합의문 발표가 끝난 뒤 기자들과 만난 자리에서 “다른 민주개혁에 정의당도 포함되느냐”는 질문에 “정의당이라고 말하기는 어렵다. 바깥에 선대위에 합류하고 싶은 또 다른 세력이 있을 것이다. 당을 의미하는 것은 아니다”라고 답했다.

구체적인 협상은 각 당의 논의가 끝나는 대로 시작될 예정이다. 우 의원은 “빠르면 이번주 중, 아니면 다음주 초로 예상한다”고 말했다.

