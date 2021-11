LG계열 광고 3사, 협력사들과 친환경 실천 협약

[아시아경제 임춘한 기자] LG계열 광고 지주회사 지투알 및 자회사 HS애드, 엘베스트 등 지투알 3사는 협력회사 대표들과 친환경 실천을 위한 협약을 맺었다고 22일 밝혔다.

이번 협약을 통해 지투알은 광고제작을 위한 전 과정에서 탄소 중립을 이행할 예정이다. 구체적인 실천방안으로는 ▲탄소중립과 관련한 요소를 고려한 제작방향 기획 ▲촬영지, 카메라, 사운드, 의상, 분장 등의 환경영향 최소화 및 에너지·물질 저감 ▲촬영 영상의 편집, 처리 과정에서의 탄소중립 활동을 위한 디지털화 등이 포함됐다.

지투알 3사는 방송광고 제작, 공간 인테리어, 전시, 이벤트 각 분야를 대표하는 기업들을 우선적으로 선정하여 이번 협약을 맺었다. 추후 전체 협력회사들로 대상을 확대하여 친환경 실천 서약을 이어나갈 계획이다.

정성수 지투알 대표는 “광고업계 또한 지속 가능한 발전을 이어가기 위해선 협력회사들과 친환경 제작환경에 대한 공감대를 형성하고 이를 실천해 나가야만 모두가 상생 발전할 수 있을 것이라고 생각된다”고 말했다.

