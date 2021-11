인사이트필름·스튜디오포커스엑스·에이스토리 제작

넷플릭스는 배우 김희애, 문소리와 함께 '퀸메이커'를 제작한다고 22일 전했다. 이미지 메이킹의 귀재가 잡초처럼 살아온 인권변호사를 서울 시장을 만들기 위해 고군분투하는 내용의 드라마다. 드라마 '스타일'·'후아유'의 문지역 작가가 극본을 맡았고, 드라마 '용팔이'·'엽기적인 그녀'의 오진석 감독이 메가폰을 잡는다. 영화 '앵커'·'싱글 인 서울'을 제작하는 인사이트필름이 스튜디오포커스엑스, 에이스토리와 함께 제작한다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr