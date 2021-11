반도체 대형주 부활…코스피 1% 넘게 오르며 3010 돌파

코스닥은 주춤…2차전지·게임 등 최근 강세업종 줄하락

[아시아경제 이민우 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 75,000 전일대비 3,800 등락률 +5.34% 거래량 23,969,957 전일가 71,200 2021.11.22 14:48 장중(20분지연) 관련기사 NH아문디자산운용, HANARO Fn 골프테마 ETF 등 2종 24일 상장제2의 아이오케이, 또 크게 터집니다임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오! close , SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 121,000 전일대비 9,500 등락률 +8.52% 거래량 8,758,703 전일가 111,500 2021.11.22 14:48 장중(20분지연) 관련기사 NH아문디자산운용, HANARO Fn 골프테마 ETF 등 2종 24일 상장삼성전자·SK하이닉스 나란히 급등에 코스피 다시 3000 돌파SK하이닉스 "반도체, 나를 따르라" close 등 시가총액 최상위 반도체 업체들의 주가 상승세에 힘입어 코스피가 월초 이후 처음으로 3010선을 넘어섰다.

22일 오후 1시32분 기준 코스피는 전거래일 대비 1.32% 오른 3010.27을 기록했다. 2983.38로 강보합 개장 이후 상승폭을 넓혀간 것이다. 코스피가 3010을 돌파한 것은 지난 2일 장중 이후 처음이다.

반도체 업황 개선 기대감에 시총 최상위 반도체 종목들이 상승하면서 지수를 끌어올렸다. 같은 시간 시총 1,2위인 삼성전자와 SK하이닉스가 전거래일 대비 각각 5.06%, 8.52%씩 오른 것이다. 지난주 마이크론테크놀로지가 내년 상반기 메모리 가격 하락 부담 완화 및 서버 수요 증가 등 긍정적인 전망을 제시하자 반도체 업황이 바닥을 찍었다는 인식이 퍼진 것으로 풀이된다.

외국인과 기관의 매수세도 두드러졌다. 이들은 각각 7286억원, 3550억원어치를 순매수했다. 개인은 1조720억원어치를 팔아치웠다.

같은 시간 코스닥은 주춤한 모습이다. 전거래일보다 1.10% 떨어진 1030.49을 기록했다. 1043.55로 강보합 출발 이후 하락세로 돌아섰다. 시총 상위에 있는 2차전지 소재, 게임, 메타버스(확장 가상세계) 관련 업종이 그간 상승세를 반납하고 차익실현 매물이 출회된 영향으로 보인다.

모바일 게임 '오딘'으로 흥행을 불러일으키는 한편 대체불가능토큰(NFT) 사업 추진 검토로 기대를 모으며 최근 급등했던 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 98,100 전일대비 9,400 등락률 -8.74% 거래량 4,450,334 전일가 107,500 2021.11.22 14:48 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자·SK하이닉스 나란히 급등에 코스피 다시 3000 돌파주린이도 수익내는 '신기한 카톡방'의 등장삼성전자·SK하이닉스 급등…반도체 강세에 코스피 2990선 유지 close 는 전거래일보다 10.33% 하락한 상태다. 2차전지 소재업체 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 231,400 전일대비 16,600 등락률 -6.69% 거래량 1,220,106 전일가 248,000 2021.11.22 14:48 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자·SK하이닉스 나란히 급등에 코스피 다시 3000 돌파삼성전자·SK하이닉스 급등…반도체 강세에 코스피 2990선 유지강보합 출발 코스피…외국인 순매수에 '3000' 눈앞 close 와 메타버스 기대감을 모은 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 131,800 전일대비 3,200 등락률 -2.37% 거래량 949,480 전일가 135,000 2021.11.22 14:48 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자·SK하이닉스 나란히 급등에 코스피 다시 3000 돌파삼성전자·SK하이닉스 급등…반도체 강세에 코스피 2990선 유지강보합 출발 코스피…외국인 순매수에 '3000' 눈앞 close 도 각각 -7.63%, -3.78%씩 떨어졌다. CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 171,700 전일대비 8,700 등락률 -4.82% 거래량 307,604 전일가 180,400 2021.11.22 14:48 장중(20분지연) 관련기사 강보합 출발 코스피…외국인 순매수에 '3000' 눈앞[클릭 e종목] “CJ ENM, 멀티 장르 스튜디오로 글로벌 시장 영향력↑”'문화=성장엔진' 이재현 야심…CJ ENM 美스튜디오 9200억 투자 close 도 -5.60% 하락했다.

투자주체별로는 개인 홀로 2545억원을 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 2000억원, 545억원어치를 순매도했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr