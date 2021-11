청년 일자리 창출 나선 재계…불필요한 채용 우려도

오늘 김부겸-정의선 회동, 현대차 청년일자리 4만6000개 창출 약속

정부 기업에 무리한 일자리 확대 압박 비판도

[아시아경제 이창환 기자, 손선희 기자] 사상 최악의 취업난을 겪고 있는 청년 세대를 위해 삼성과 현대자동차, SK, LG 등 주요 대기업들이 해결사로 나섰다. 이들은 향후 3년 동안 17만개 이상의 청년 일자리를 만들 것을 정부와 약속했다.

다만 경기 악화와 해외 투자 확대, 4차 산업혁명 등으로 기업들의 고용 여력이 나빠지는 가운데 정부의 압박에 의해 일자리를 늘리고 있어 우리 기업들의 경쟁력을 악화시킬 수 있다는 비판도 나온다.

현대차 청년일자리 4만6000개 창출

현대자동차그룹은 향후 3년 동안 직접채용 3만명을 포함해 총 4만6000개의 청년 일자리를 만든다고 22일 밝혔다.

정부와 현대차그룹은 이날 경기도 고양시 소재 ‘현대모터스튜디오’에서 간담회를 갖고 이 같은 내용의 ‘청년희망 온(On) 프로젝트’ 파트너십을 체결했다. 이날 행사에는 정부 측에서 김부겸 국무총리가, 현대차에서는 정의선 회장이 대표로 참석했다.

현대차그룹은 향후 3년 간 약 3만명을 직접 채용할 계획이다. 핵심 미래 사업인 로보틱스와 미래항공모빌리티(AAM), 수소에너지, 자율주행 등에서 신규인력 채용을 대폭 확대한다. 인재육성 및 창업지원 프로그램으로 약 1만6000개의 일자리 창출도 지원한다.

그룹사 인턴십 3400명, 연구장학생·계약학과·특성화고등학교 업무협약(MOU) 등 산학협력을 통한 기술 전문인재 5600명 등 인재육성 프로그램으로 3년 간 총 1만5000명의 취업을 지원할 예정이다. 외에도 스타트업 육성·투자 프로그램을 통해 3년 간 1000명의 창업을 지원한다.

다른 주요 기업들도 수만개의 청년 일자리를 만들 계획이다. 삼성은 청년 일자리 프로그램 확대를 통해 3만개 이상의 일자리를 추가로 만든다. SK는 청년 인턴십, 장애청년 취업교육 확대 등을 통해 일자리 2만7000개를 약속했다. 이외에도 LG 3만9000개, 포스코 2만5000개, KT 1만2000개 등을 합쳐 총 17만9000개의 청년 일자리가 만들어질 예정이다.

김 총리는 "이번 프로젝트에 참여한 기업 중에서 가장 큰 규모의 일자리 창출을 약속해준 현대차그룹에 각별한 감사를 드린다"면서 "기업과 정부가 함께 더 노력하자"고 강조했다.

압박에 만든 일자리, 기업 부담 우려도

재계 일각에서는 총리가 직접 프로젝트를 주도하면서 대기업들이 필요 이상의 일자리를 만들고 있다는 지적도 나온다.

실제로 많은 기업들이 코로나19 이후 경기 및 경영 악화로 채용을 확대하지 못하고 있다. 한국경제연구원이 지난 8월 매출액 500대 기업을 대상(응답기업 121곳)으로 올해 하반기 채용 계획을 조사한 결과 67.8%가 채용계획을 수립하지 못했다고 응답했다.

정부와 국회가 각종 규제를 남발하면서 필요할 때만 기업을 찾아와 요구를 하고 있다는 지적도 나온다. 대통령직속 규제개혁위원회 규제정보포털에 따르면 현 정부 4년 동안 국회에서 발의된 규제 법안이 전 정부에 비해 3배 이상이었다.

재계 한 관계자는 "기업들이 불필요하게 고용을 늘리면 인건비가 오르고 결과적으로 재무를 악화시켜 기업의 글로벌 경쟁력을 떨어뜨릴 수 있다"며 "특히 다른 나라에 비해 고용시장이 경직된 우리나라에서는 무리한 채용 확대는 기업에게 큰 부담이 된다"고 말했다. 이창환·손선희 기자 goldfish@

