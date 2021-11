폴라리스오피스, 메타버스·NFT 거래 플랫폼 개발 본격화… 아티젠과 MOU 체결

[아시아경제 장효원 기자] 폴라리스오피스 폴라리스오피스 041020 | 코스닥 증권정보 현재가 2,965 전일대비 140 등락률 -4.51% 거래량 999,846 전일가 3,105 2021.11.22 09:59 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"폴라리스오피스, 호실적 행진에 NFT·메타버스 사업 진출은 덤"폴라리스오피스, 네이버 손잡고 첫 성과… 경남교육청에 ‘웹 오피스’ 공급폴라리스그룹, 지배구조 개편… “폴라리스오피스 중심으로 계열사 지배구조 강화” close 는 메타버스 및 NFT(대체불가토큰) 전문기업 아티젠(ARTIZEN)과 메타버스 및 NFT 플랫폼 개발을 위한 업무협약(MOU)를 체결하고 블록체인 사업을 본격화한다고 22일 밝혔다.

이번 협약을 시작으로 폴라리스오피스와 아티젠 양사는 가상의 협업공간 ‘메타버스 오피스’ 및 NFT 거래 플랫폼을 공동 개발한다. 또한 폴라리스오피스의 자회사 아이앤브이게임즈가 개발한 게임의 IP(지식재산권)를 활용해 NFT 코인 개발을 위한 협력도 진행할 예정이다.

아티젠은 글로벌 메이저 크립토 전문펀드 블록워터로부터 투자를 받은 메타버스 및 NFT 전문기업이다. 세계적인 블록체인 게임 플랫폼 플래이댑에도 투자한 바 있는 블록워터는 아티젠의 기술적, 사업적 성공 가능성과 글로벌 비즈니스로의 확장 가능성을 높이 평가해 투자를 결정한 것으로 알려졌다. 아티젠은 비전문가들도 메타버스를 쉽게 즐기고 창작활동을 할 수 있도록 맞춤형 개발가이드와 편리한 개발도구를 지원하며, 현재 관련 기술을 특허 출원 중에 있다.

‘메타버스 오피스’ 개발을 위해 폴라리스오피스는 아티젠이 구축하는 가상공간에 문서 공유 및 공동 편집 기술을 제공한다. 특히 블록체인 기반의 문서 보안 기술을 활용해 온라인 협업에 있어 가장 큰 문제로 지목되는 보안 문제를 해결할 계획이다. 문서 열람 및 변조 기록 등을 블록체인 기반 저장 시스템으로 관리하는 강력한 문서 보안 서비스 개발도 추진 중이다.

또한 자회사 아이앤브이게임즈의 게임을 포함한 다양한 게임 IP를 확보해 아티젠의 메타버스 안에서 NFT 거래가 가능한 NFT 마켓 플레이스도 내년에 출시할 계획이다.

폴라리스오피스 관계자는 “폴라리스오피스가 보유한 문서 편집 및 공유 기술과 아티젠의 메타버스 기술력이 만나 아바타 중심이 아닌 문서 및 업무처리 중심의 새로운 가상 협업 공간 ‘메타버스 오피스’가 탄생할 것으로 기대한다”며 “실제 오프라인 사무실 없이도 원활한 협업이 가능한 ‘메타버스 오피스’ 개발을 통해 비대면 시대 효율적이고 안전한 업무환경을 제공할 것”이라고 설명했다.

이어 “뿐만 아니라 양사의 장점을 활용해 다양한 서비스를 공동 연구개발하며 폭넓게 사업을 확장해 나가기로 했다”며 “아티젠과 지속적인 협력을 통해 새로운 가치와 수익모델을 개발할 것”이라고 말했다.

