[박스오피스]착한 코미디 통했다, '장르만 로맨스' 주말 1위

주말(19~21일) 박스오피스

[아시아경제 이이슬 기자] 배우 조은지가 첫 장편상업 메가폰을 잡은 '장르만 로맨스'가 주말 박스오피스 정상을 차지했다.

22일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 지난 주말 사흘(19~21일)간 '장르만 로맨스'가 23만3081명을 모아 박스오피스 1위를 차지했다. 누적 관객수는 33만1653명을 기록했다.

'장르만 로맨스'는 평범하지 않은 로맨스로 얽힌 이들과 만나 일도 인생도 꼬여가는 베스트셀러 작가의 버라이어티한 사생활을 그린 영화로, 배우 류승룡과 신예 무진성이 슬럼프에 빠진 작가와 천재 작가 지망생으로 호흡을 맞췄다.

영화는 자극적인 설정을 지양하고, 잔잔한 코미디를 통해 인간의 관계를 그려내 호평을 이끌고 있다.

같은 기간 마블 영화 '이터널스'가 22만516명을 동원해 2위에 올랐다. 지난 3일 개봉해 누적 관객수 284만6432명을 기록했다.

3위는 드니 빌뇌브 감독의 SF '듄'이 9만1343명을 모아 뒤를 이었으며, 누적 관객수는 134만4612명으로 집계됐다.

이 밖에도 지난 17일 개봉한 뮤지컬 영화 '디어 에반 핸슨'과 18일 간판을 건웨스 앤더슨 감독의 '프렌치 디스패치'가 5위와 6위에 각각 자리했고, 애니메이션 '아담스 패밀리2'와 '귀멸의 칼날: 나타구모산편'이 7위와 8위에 올랐다.

주말 극장을 찾은 총 관객수는 75만1617명으로 직전 주 91만1441명보다 16만여 명 줄어들었다. 아울러 지난주(15~21일) 126만5577명이 극장을 찾았다.

