[아시아경제 임혜선 기자] 오리온은 겨울 시즌 한정판 초코파이하우스 ‘쿠키앤크림 초코파이’를 출시했다고 22일 밝혔다.

쿠키앤크림 초코파이는 진한 카카오 비스킷 사이에 마시멜로와 바닐라 밀크 크림을 넣은 제품이다. 겉면은 화이트 초콜릿으로 감싸고 블랙 쿠키를 토핑했다. 쿠키앤크림이 아이스크림, 초콜릿 등 대중적으로 활용되는 것에 착안해 신제품을 개발하게 됐다고 회사 측은 설명했다.

초코파이하우스 디저트 초코파이는 초코파이를 재해석해 프리미엄 냉장 디저트로 탄생시킨 제품이다. 당근케이크, 티라미수, 레드벨벳 등 다양한 맛과 MZ세대들이 선호하는 시즌 한정판을 잇달아 선보이며 주목을 받고 있다.

