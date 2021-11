함평군, 일반임기제 공무원 공개채용 재공고

변호사·아동학대 등 4개 분야 5명 채용





[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 참신하고 유능한 인재 선발을 위해 함평군이 일반임기제 공무원 공개채용 재공고에 나섰다.

21일 함평군에 따르면 각 분야의 전문 능력을 갖춘 인력 채용으로 체계적인 업무 수행을 위해 지방 임기제 공무원 5명을 채용한다.

채용 분야 및 규모는 ▲변호사(6급 상당) ▲아동학대 전담(8급 상당) ▲자동차극장 운영(시간선택제임기제 라급) ▲정신건강복지센터 간호사·사회복지사(시간선택제임기제 마급) 등 총 4개 분야에 5명이다.

임기제 공무원으로 채용되면 소송 및 행정심판 수행, 아동학대 신고접수 및 현장조사, 자동차극장, 전신겅강복지센터 운영 등의 업무를 수행하게 된다.

원서 접수 기간은 오는 29일부터 내달 3일까지로, 지원 희망자는 응시원서와 구비서류 등을 갖춰 함평군청 총무과로 직접 방문 또는 등기우편으로 접수하면 된다.

군은 접수한 서류를 바탕으로 1차 서류심사와 2차 면접시험 등을 거쳐 내달 중 합격자를 확정할 예정이다.

