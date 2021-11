[클릭e종목]"삼성SDI 목표주가 95만원‥Gen5 양산, 美법인 긍정적"

[아시아경제 박소연 기자] 키움증권이 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 757,000 전일대비 6,000 등락률 -0.79% 거래량 187,552 전일가 763,000 2021.11.19 15:30 장마감 관련기사 코스피 인플레 우려에 하락 마감.. 코인株만 '들썩'배터리·원자재·부품산업까지 타격 가능…삼성·LG도 좌불안석코스피는 하락.. 게임株는 '두각' close 의 목표주가를 95만원, 투자의견 매수를 제시했다.

21일 FN가이드에 따르면 키움증권은 최근 보고서를 통해 삼성SDI의 자동차전지 부문에서 고용량, 저원가인 Gen5 양산과 미국 시장 진출이 긍정적이라고 평가했다.

삼성SDI는 미국 완성차기업 스텔란티스와 미국 합작법인 설립을 결정하고 미국 시장 주도 기반을 마련했다. 원형전지는 적극적 증설을 병행하며 EV고객 다변화를 추진할 계획이다. 디스플레이 소재는 QD잉크 등 신제품을 통해 QD-OLED 시장 개화에 대응하고 있다.

키움증권은 삼성SDI의 4분기 영업이익을 4193억원으로 추정했다. 이는 전년동기대비 70% 높은 수치다. 자동차번지는 일부 매출 차질이 지속되지만, Gen5 신모델 위주로 공급 확대되며 실적 개선을 주도할 것으로 내다봤다. 전력용 위주였던 ESS는 고부가인 UPS, 가정용 제품 매출이 증가할 것으로 전망된다. 원형전지는 전동공구, M-모빌리티, EV용 수요 강세 기조가 지속될 전망이다. 전자재료는 계절적으로 편광필름 매출이 감소하겠지만, OLED 및 반도체 소재가 방어할 것으로 예상했다.

