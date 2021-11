무협, '2021 수출 핫템 공모전' 개최

[아시아경제 김흥순 기자] 한국무역협회는 19일 삼성동 코엑스에서 '2021 수출 핫템 공모전' 발표대회와 시상식을 개최했다고 21일 밝혔다.

공모전은 국내 대학생들이 우수 중소기업 제품을 직접 발굴해 롯데마트, GS글로벌, 현대홈쇼핑 등 전문무역상사에 제안하는 대회다. 총 87개 제안이 접수돼 이 중 11개 팀이 이날 본선에 참가했으며 각 팀별로 선정한 제품의 경쟁력, 시장성, 수익성, 진출전략 등을 분석해 수출 상품으로서의 가능성을 알렸다.

대상은 '맛인니잼'팀이 받았다. 이 팀은 저온 고압기술로 제조한 커피 에스프레소 잼을 롯데마트에 제안해 큰 호평을 받았다. 최우수상은 듀아베베(유기농 쌀과자), 키트인러시아(폐암 초기진단 키트) 등 2팀이, 우수상은 서국(아기띠 가드) 등 3팀, 장려상은 지헬스글로벌(호흡 재활기기) 등 5팀이 각각 수상했다.

무역협회는 공모전에 접수된 모든 제안을 전문무역상사에 전달하고, 매칭이 될 경우 12월 열리는 '2021 해외마케팅 종합대전' 수출상담회에서 실제 수출상담이 진행될 수 있도록 추진할 계획이다.

장석민 무역아카데미 사무총장은 "이번 행사가 미래 무역인재 양성과 우리 중소기업의 수출 활성화에 기여할 수 있길 바란다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr