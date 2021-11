바이든, 취임 후 첫 생일…자택서 조용히 보내

[아시아경제 조현의 기자] 조 바이든 미국 대통령이 20일(현지시간) 취임 후 첫 생일을 맞았다.

전날 숙원 과제였던 사회복지 예산안 하원 통과라는 선물을 받아든 바이든 대통령은 79번째 생일 당일인 이날 부인 질 여사와 델라웨어 윌밍턴 자택에 머물렀다.

그는 자신의 트위터에서도 생일에 대한 별다른 언급 없이 역점 사업인 인프라 예산 처리로 다리와 댐, 발전 시설 등에 대한 투자가 가능해졌다며 홍보에 집중했다.

윌밍턴 자택은 바이든 대통령 내외가 주로 주말을 보내는 곳이다. CNN은 "역대 대통령과 비교해 그는 취임 후 주말을 백악관 외부에서 보내는 빈도가 압도적으로 높다"고 전했다.

버락 오바마 전 대통령은 트위터를 통해 "나의 친구이자 형제인 바이든 대통령의 생일을 축하한다"며 "우리 모두에게 더 좋은 인프라 구축이라는 선물을 줘서 고맙다"고 했다. 그러면서 "이 나라를 재건하기 위한 당신의 노력에 감사하다"고 덧붙였다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr