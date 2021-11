서울 강서구청 문화관광 블로그·유튜브 공모

지역 내 관광명소, 문화행사, 투어 등에 대한 소개 및 체험후기

[아시아경제 박종일 기자] 서울 강서구(구청장 노현송)는 11월30일까지 ‘강서구청 문화관광 블로그·유튜브 공모전’을 개최한다.

이번 공모전은 지역의 숨은 명소를 주민 손으로 직접 발굴하고 구의 문화관광 SNS를 보다 활성화 해보자는 취지에서 마련됐다.

공모주제는 ▲코로나19에도 즐길 수 있는 강서 문화관광 이야기 ▲강서구만의 알려주고 싶은 관광 명소 체험 후기 등이다.

공모는 블로그와 유튜브 2개 분야로 나누어 진행되며, 분야별로 1인당 3편까지 응모할 수 있다. 단, 응모작은 2021년 1월 이후 참가자의 블로그나 유튜브에 작성된 순수 창작물이어야 한다.

응모 기간은 11월30일까지이며, 연령과 지역 제한 없이 누구나 참여할 수 있다.

참가자는 자신의 개인 블로그에 작성한 글이나 유튜브 영상 주소를 복사하여 강서구청 문화관광 블로그 우측 상단 메뉴바의 ‘메모’란에 게시한 후, 응모신청서를 담당자 이메일로 제출하면 된다.

자세한 사항은 ‘강서구청 문화관광 블로그-공지사항’에서 확인할 수 있으며, 신청서식도 내려 받을 수 있다.

구는 응모작을 외부 전문가로 구성된 심사위원회를 통해 심사하고 12월 중 분야별 9개, 총 18개의 우수작품을 선정, 개별 통보할 예정이다.

시상은 스토리 흥미성, 소재 참신성, 소재 연결성, 방문객 배려성 등을 종합적으로 판단하여 분야별 최우수상 1명, 우수상 3명, 장려상 5명에게 각각 10만 원, 8만 원, 5만 원 상당의 문화상품권을 지급한다.

구 관계자는 “공모전 수상작들은 구의 문화관광 홍보자료로도 활용할 계획”이라며 “공모전을 통해 구의 다양한 명소가 발굴되고 많은 분들에게 널리 알려지길 기대한다”고 말했다.

