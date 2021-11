홍준표, 윤석열 전화 안받는 이유?…"받아도 할 말 없기 때문"

[아시아경제 황수미 기자] 홍준표 국민의힘 의원이 윤석열 대선 후보의 전화를 받지 않는 이유에 대해 "받아본들 할 말이 없기 때문"이라고 했다.

홍 의원은 20일 경선 이후 만든 온라인 소통 플랫폼 '청년의꿈'에서 청년으로부터 질문을 받고 답하는 '청문홍답' 코너를 통해 한 청년이 "윤석열 후보의 전화를 안 받으시는 이유가 뭡니까?"라고 질문하자 이같이 짧은 답변을 남겼다.

이는 선거대책위원회에 합류할 뜻이 없다는 홍 의원의 기존 입장을 재확인한 발언으로 해석된다.

앞서 윤 후보는 홍 의원에 선대위 참여를 권하려 수차례 연락을 시도했지만 홍 의원이 전화를 받지 않은 것으로 알려졌다.

허은아 수석대변인은 지난 18일 MBC라디오 '표창원의 뉴스하이킥'에 출연해 "(홍 의원이) 윤 후보의 전화도 받지 않고 계시다고 하는데, 윤 후보도 홍 의원의 심정을 충분히 이해하고 기다리시겠다고 말했다"고 밝힌 바 있다.

하지만 홍 의원은 자신의 입장을 확고히 했다. 홍 의원은 자신의 페이스북에 "제가 선대위에 참여하지 않고 백의종군하는 걸 비난해서도 안 되고, 참여를 강요하는 것 자체도 부당한 횡포"라고 적었다.

그러면서 "이제 대선판을 떠나 새로운 청년 정치를 시작한다. 그게 차기 대선판에 기웃거리지 않고 지금 제가 해야 할 일"이라고 덧붙였다.

