서버 문제로 세계 각지 이용자들 차량 시동 못걸어 불편

테슬라의 애플리케이션(앱)이 19일(미국 현지시간) 한때 먹통이 됐다. 이로 인해 세계 각지의 이용자들이 차량 시동을 걸지 못하는 상황이 발생한 것으로 전해졌다.

20일 주요 외신에 따르면 테슬라 앱이 접속이 안 되면서 수많은 운전자들이 불편을 겪었다. 테슬라는 열쇠 없이 앱을 통해서도 시동을 걸 수 있는데, 이날 미국, 캐나다, 덴마크, 독일 등 세계 각지에서 이 같은 문제가 보고된 것이다.

한국에서도 한 이용자가 "서울에서 아이폰 앱을 통해 테슬라 모델3에 접속하려고 했지만 서버 오류라고 나왔다"고 트위터에 남기자 테슬라 최고경영자(CEO)인 일론 머스크는 트위터를 통해 "네트워크 트래픽이 증가하면서 발생한 문제로 보인다"면서 " 사과한다. 이러한 일이 다시 생기지 않도록 할 것"이라고 밝혔다.

