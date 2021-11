IMF "내년 中 경제성장률 5.6% 전망…핵심 개혁 필요"

[아시아경제 김유리 기자] 국제통화기금(IMF)이 내년 중국의 경제성장률을 5.6%로 전망하면서 '핵심 개혁'이 필요하다고 말했다.

20일 중국 관영 차이나데일리, 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에 따르면 IMF는 중국 관련 연례협의 관련 성명을 통해 중국이 양질의 경제성장을 하기 위해선 핵심 개혁이 필요하다고 했다.

IMF는 협정문 4조에 따라 회원국들과 연례협의를 거쳐 정책 권고를 한다. IMF는 성명을 통해 중국이 코로나19 사태를 둘러싼 불확실성과 소비 및 재정 취약성이 이어지는 상황에서 양질의 성장을 하기 위해선 지원 정책이 필요하다고 지적했다.

제프리 오카모토 IMF 부총재는 "중국의 경제회복이 빠르게 진전되고 있으나 불균형적이며 모멘텀도 둔화하고 있다"고 진단했다. IMF는 부채 정리와 중국 당국의 기술 기업에 대한 규제 강화 등으로 중국 경제의 불확실성이 커지고 있다며 재정 위기 가능성에 대한 대비책을 수립해야 한다고 권고했다.

IMF는 중국 경제성장률이 올해는 8%에 달할 것으로 예측한 바 있다.

