바이든 건강검진 마취…해리스, 85분간 첫 여성 권한대행

[아시아경제 김유리 기자] 조 바이든 미국 대통령이 19일(현지시간) 취임 첫 건강검진을 받았다. 마취된 85분간 카멀라 해리스 부통령이 대통령 권한대행을 맡았다.

AP통신 등에 따르면 바이든 대통령은 이날 워싱턴DC 인근 메릴랜드주 월터 리드 군병원에서 정기 건강검진을 받았다. 대통령과 가족이 치료를 받을 때 주로 이용하는 곳이다. 바이든 대통령은 대장 내시경을 위해 마취를 했다. 절차상 마취 상태일 때 해리스 부통령이 대통령 권한대행을 맡을 것이라는 서한을 상원과 하원 의장에게 보내고 마취에서 깨어나면 다시 대통령 업무를 재개한다는 서한을 별도로 보냈다.

젠 사키 백악관 대변인은 "헌법이 정한 절차에 따라 바이든 대통령은 마취 중인 짧은 기간에 부통령에게 권력을 승계할 것"이라며 "부통령은 이때 백악관 웨스트윙에 있는 그녀의 사무실에서 업무를 볼 것"이라고 말했다.

블룸버그통신은 대통령의 건강검진을 사유로 권력이 잠시 승계된 사례는 조지 W. 부시 전 대통령 시절인 2002년과 2007년 두 차례 뿐이었다고 설명했다.

바이든 대통령은 오전 10시10분 권력을 승계한 후 11시 35분에 해리스 부통령과 통화하고 다시 대통령 직무를 시작했다. 외신은 해리스 부통령이 여성, 유색인종으로선 처음으로 대통령 권한을 대행한 기록을 만든 것이라고 설명했다. 블룸버그통신은 1919년 우드로 윌슨 당시 대통령이 뇌졸중으로 쓰려졌을 때 부인이 한때 대통령 역할을 한 적이 있으나 해리스 부통령처럼 법 절차에 따라 권력이 승계된 상황은 아니었다고 전했다.

