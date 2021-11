'백신 미접종 확진' 임창정 사과 "쓴소리 명심하고 노력할 것"

[아시아경제 이이슬 기자] 코로나19(신종 코로나바이러스감염증) 백신 미접종 후 신곡 활동에 나섰다 확진된 가수 임창정이 "쓴소리를 기억하고 명심하겠다"고 사과했다.

19일 완치판정을 받고 생활치료센터에서 퇴소한 임창정은 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 "여러모로 걱정 끼쳐드리게 돼 죄송하다는 말씀 올린다"고 했다.

임창정은 "왜 이 나이를 먹고도 이토록 어리석고 현명하지 못한 처신을 했는지 너무나도 저를 지켜보는 많은 분들과 가족에게 미안할 따름"이라며 "많은 사람들에게 지대한 영향을 주는 위치에 있으면서 이런 책임감 없는 행동으로 인해 많은 분들께 민폐를 끼치고 걱정을 드리다니"라고 뉘우쳤다.

이어 "많은 분께서 주신 쓴소리와 채찍 잘 기억하고 명심해, 실망시켜드린 것보다 두배 세배로 여러분들께서 다시 미소를 찾을 수 있도록 더 많이 노력하며 살겠다"고 했다.

그는 "위드 코로나 시대로 가는 이 엄중하고 진지한 시기에 모범을 보여야 할 사람이 도리를 못하고 찬물을 끼얹고 정신 못차리고 있었다는 거, 참으로 바보 같은 이 모습이 너무나 창피하고 속상하다"고 거듭 사과했다.

그러면서 "앞으로 제가 할 수 있는 모든 노력을 다하며 살도록 하겠다"며 "죄송하다"고 했다.

임창정은 지난 9일 방송 녹화를 위해 시행한 PCR(유전자증폭) 검사에서 양성 판정을 받았다. 하루 전날인 8일 그가 배우 이지훈의 결혼식에서 축가를 부른 사실이 드러나며 파장이 일었다. 이로 인해 당시 결혼식장에 동석한 연예인 다수가 검사를 받았으며 추가 확진자는 나오지 않았다.

특히 임창정은 지난 1일 백신 미접종 상태로 새 앨범을 발표하고 여러 홍보 활동에 나섰다가 확진된 사실이 알려지자 대중예술활동에 임하는 가수로서 책임감이 부족하다며 뭇매를 맞았다.

