'두 아이 엄마 vs 토리 엄마' 與 한준호에…이재명 측 "건드려선 안 되는 주제"

"'두 아이 엄마' 김혜경 VS '토리 엄마' 김건희"… 與 한준호 글 논란

정철 "논란 있을만해… 메시지든 카피든 어깨에 힘 들어가면 안 돼"

[아시아경제 허미담 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보의 수행실장인 한준호 의원이 이 후보 부인 김혜경 씨와 윤석열 국민의힘 대선후보 부인 김건희 씨의 출산 여부를 비교한 글을 올려 논란이 일고 있다. 이 후보 캠프 내에서도 부적절했다는 비판이 나오고 있다.

이 후보 캠프 메시지 총괄 역할을 맡은 카피라이터 정철 씨는 19일 MBC라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "오버하는 거다. 게임에 들어가면 폭투 나오는 건데 약간 많이 나갔다"며 "건드려선 안 되는 느낌이라는 생각이 든다"고 했다.

정 씨는 한 의원 게시물 관련 질문에 대해 "내용은 정확히 모르지만, 논란이 있을 만하다. 메시지든 카피든 너무 어깨에 힘이 들어가면 안 된다"고 지적했다.

또 진행자가 '정치권에 막말이 많아진다는 지적이 있는데 어떻게 생각하나'라고 묻자, 정 씨는 "자기 진영 혹은 후보 주위 사람들의 속은 후련할지 모르겠지만, 그게 국민한테 호감·동의를 얻는다는 것과는 관계가 없다"며 "오히려 마이너스가 될 확률이 크다"고 답했다.

이어 "'센 건 더 센 거로 막는다' 이런 느낌인데, 별로 좋은 방법은 아니다"라며 "국민은 찬찬히 들여다보고 있다고 생각한다"고 덧붙였다.

앞서 한 의원은 지난 17일 자신의 페이스북에 김혜경 씨와 김건희 씨를 언급하며 "'두 아이 엄마' 김혜경 vs '토리 엄마' 김건희"라고 했다. 토리는 윤 후보 부부가 키우는 반려견 이름이다. 김혜경 씨는 두 아이를 출산했지만, 김건희 씨는 슬하에 자녀가 없다는 점을 강조한 것으로 보인다.

한 의원은 이어 "영부인도 국격을 대변한다"라며 "범죄혐의 가족을 청와대 안주인으로 모셔야 하냐"고 비꼬았다.

그러나 해당 게시물을 두고 '영부인의 국격'을 아이의 유무로 판단하는 것이냐는 취지의 비판이 나왔다.

누리꾼들은 "애 낳으면 국격이 올라가는 거냐", "시대가 어느 시대인데 출산으로 평가하냐", "너무나 경솔한 발언이다. 사과하라" 등 비판적인 반응을 보였다.

특히 김건희 씨가 과거 국정원 댓글 수사 파문이 커졌을 당시 충격을 받아 유산한 사실이 알려지면서 비판 여론은 더욱 거세졌다.

논란이 커지자 한 의원은 문제가 된 구절을 '김혜경 vs 김건희'로 수정한 상태다. 다만 현재까지 논란과 관련한 별다른 입장은 표명하지 않고 있다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr