코로나 도심 탈출에도 美 인구이동 70여년 내 최저

[아시아경제 조유진 기자] 코로나19 사태로 인한 도심 이탈 현상에도 실제 인구 이동은 70여년 내 최저치를 기록한 것으로 나타났다.

18일(현지시간) CNN은 미 인구조사국이 최근 발표한 통계치를 인용해 코로나19 팬데믹이 시작된 2020년부터 2021년 사이에 주거지를 바꾼 미국인은 전체 인구의 8.4%(약 2710만명)에 불과했다고 전했다.

이는 2014∼2015년 이후 감소하기 시작한 인구 이동이 1948년 이후 70여년 만에 최저점에 이르렀음을 의미하는 것이라고 CNN은 설명했다.

클리블랜드 연방은행의 경제정책 전문가인 스티븐 휘터커 씨는 미국 전역에서의 대량 이주 사태는 없었지만, 코로나19 사태 초기에 도심을 떠나는 이들이 많았던 것은 사실이라고 말했다.

그는 코로나19 팬데믹 기간에 생활비가 많이 드는 대도심으로부터의 이탈 현상이 있었지만, 장거리 또는 지방 내 이주 등 다른 형태의 인구 이동은 감소했다며 전반적으로 보면 코로나19 사태 초기 1년 동안의 인구 이동량이 전년과 비교해 줄었다고 설명했다.

다만 그는 비용이 많이 드는 도심을 벗어나 인근의 소도시 또는 라스베이거스나 내슈빌 같은 고속성장 지역으로 이주하는 현상이 올 2분기까지 이어졌다고 밝혔다.

또 장년기로 접어든 밀레니얼 세대 및 Z세대가 가족과 함께 생애 첫 주택을 구매하려 하면서 도심 이탈 현상이 장기화할 수 있다고 전망했다.

그러나 그는 최근 대도심으로 진입하는 인구수가 대도심을 떠나는 인구수를 따라잡는 것은 시간문제라고 생각한다고 말했다.

