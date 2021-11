완주군, 위봉폭포 명승 지정 기념행사 열어

‘완주 1호’ 국가지정문화재 명승 지정 축하

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 완주군은 19일 소양면 위봉폭포 일원에 대한 국가지정문화재 명승 지정을 기념하는 행사가 열었다.

이날 행사는 소양면 위봉산성 체험센터에서 박성일 완주군수, 안형순 문화재청 문화재보존국장 등 관계자와 마을주민이 참석한 가운데 소규모로 진행했다.

위봉폭포는 위봉산성에서 발원한 물줄기가 2단으로 쏟아져 내리는 모습과 폭포 아래의 큰 바위 사이로 물길이 흘러가며 포트홀(Pot hole)의 하천환경을 만들어내는 것이 특징이다.

조선 후기 판소리 명창인 권삼득 선생(權三得, 1771~1841년)이 수련했던 곳으로 전해져, 역사성 및 장소성의 가치도 지니고 있다.

위봉폭포는 완주군에서 처음으로 명승으로 지정됐다.

한편 행사에서는 위봉폭포 명승지정 경과 및 보존·활용방안 보고와 함께 안형순 문화재청 국장이 박성일 군수에게 관리단체 지정서를 전달했다.

또한 명승지정에 기여한 차미자씨(소양면)와 권원택씨(동상면)에게 문화재청 유공자 표창을 수여했다.

차씨는 지난 2015년부터 역사문화탐방 안내와 해설을 하며, 위봉폭포를 적극 알려왔으며, 권씨는 근처에서 음식점을 운영하며 위봉폭포의 환경정비에 앞장서 왔다.

완주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr