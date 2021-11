카카오엔터프라이즈, 한국조폐공사와 ICT 분야 전략적 사업 협력 체결

[아시아경제 부애리 기자] 카카오엔터프라이즈가 한국조폐공사와 손잡고 ICT 분야에서 협력한다.

카카오엔터프라이즈는 'ICT 분야 전략적 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 19일 밝혔다.

두 회사는 'ICT 분야 협력사업 발굴'을 위한 실무 협의회를 구성한다.

카카오엔터프라이즈의 ICT 기술·인프라와 한국조폐공사의 블록체인 기반 모바일 지역상품권 '착', 모바일 운전면허증 등 국가 디지털 신분증과 같은 공공사업 노하우를 결합해 시너지를 강화한다는 목표다.

두 회사는 ▲클라우드 분야 사업·기술 정보 교류 ▲인공지능(AI) 챗봇, AI와 사물인터넷(IoT)가 융합하는 AIoT 분야 등 AI 기술 기반 사업 ▲블록체인·메타버스 등 영역을 주력으로 협력한다.

반장식 한국조폐공사 사장은 "국내 대표 IT 플랫폼 선도기업 카카오엔터프라이즈의 기술, 서비스 운영 노하우와 조폐공사의 보안기술 신뢰기반 공공사업 수행 노하우가 만나 양 기관의 긍정적인 시너지로 작용할 것"이라고 말했다.

백상엽 카카오엔터프라이즈 대표는 "조폐공사의 다양한 사업에 디지털 기술을 융합해 신성장 사업 확대를 지원하겠다"며 "디지털 트랜스포메이션을 가속화하고 다양한 보안, 인증 분야 신사업 발굴에 기여할 것"이라고 말했다.

