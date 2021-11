‘위드 코로나’ 크루즈 대책은? … BPA, 부산항 방역 매뉴얼 발간

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산항만공사가 부산항 크루즈 입항재개에 대비해 방역 메뉴얼을 펴냈다.

부산항만공사는 19일 ‘부산항 크루즈 코로나19 대응 방역 매뉴얼’을 발간했다고 밝혔다.

매뉴얼은 크루즈 분야 전문가의 의견을 거친 국내 최초 크루즈 방역과 안전기준 매뉴얼로 국문, 영문, 중문, 일문으로 제작됐다.

주요 내용은 크루즈 관광 동향과 운항 재개 전망, 현행 방역·안전기준, 코로나19 감염 방지 대책, 상황별·대상별 대응 방안 등으로 구성됐다. 매뉴얼에 터미널 관리자, 근무자와 크루즈 이용객의 행동 요령과 시설 운영, 위생관리 기준도 수록됐다.

크루즈 입항 승인 시 방역 당국의 지침과 매뉴얼을 현장에 실제 적용해 개선과 추가사항을 계속 보완해 나갈 계획이다.

매뉴얼은 선사, 항만당국, CIQ 기관, 부산시, 관광공사에 배포하고 부산항만공사 홈페이지 자료실에서도 볼 수 있다.

부산항만공사 강준석 사장은 “부산항을 찾는 크루즈선과 관광객이 안전한 환경에서 입출항과 승하선 할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr