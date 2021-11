이상익 함평군수 ‘양복 뇌물수수 혐의’ 경찰 소환 조사 받아

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 이상익 전남 함평군수가 업자로부터 1천만원 상당의 양복을 뇌물로 받은 혐의로 고발된 사건과 관련해 18일 첫 경찰 소환 조사를 받은 것으로 알려졌다.

19일 전남경찰청 반부패수사1대에 따르면 18일 오후 이상익 군수를 피의자 신분으로 소환해 양복을 맞춘 경위와 대가성 여부 등을 조사했다.

고발 내용에 따르면 이 군수가 지난해 광주의 한 양복점에서 총 5벌의 양복을 맞췄으며, 1천만원 상당의 옷값을 건설업자 A씨가 결제토록 했다는 것이다.

경찰은 A씨 측이 사업비 170억원 상당의 하수관로 정비사업 중 일부를 수주하기 위해 청탁한 정황에 대해서도 확인 중인 것으로 알려졌다.

이상익 군수는 “맞춤 양복 특성상 몇 개월 후에 큰아들이 전액 결제했고, 증빙서류도 있다”며 혐의를 부인한 것으로 알려졌다.

앞서, 이상익 군수는 양복점에 계좌번호와 금액 등을 알려달라고 요구했지만 양복점에서 차일피일 미뤘다. 나중에 알고 보니 나도 모르게 건설업자가 먼저 결제했다고 주장하며 억울함을 호소했다.

