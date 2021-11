[아시아경제 최대열 기자] 두산로보틱스는 KDB캐피탈, 빅웨이브로보틱스와 함께 협동로봇 보급을 늘리기 위한 업무협약(MOU)을 19일 맺었다. 이번 협약에 따라 세 회사는 2년간 특별 무상보증 서비스가 포함된 다양한 협동로봇을 제공키로 했다. 마케팅과 홍보, 영업도 함께 한다.

빅웨이브로보틱스는 로봇자동화 인공지능(AI) 추천 서비스 플랫폼 '마로솔'을 활용해 공장 자동화 로봇, 아이스크림 로봇, 로봇카페 모듈러 등에 적합한 최적의 맞춤형 협동로봇 제품을 추천해 빌려준다. KDB 캐피탈은 협동로봇 도입에 필요한 자금에 대한 금융상품을 제공하고 이자를 무상지원키로 했다. 류정훈 두산로보틱스 대표는 "앞으로 고객층 확대를 위해 이종 업체와 협업을 강화해 사업을 늘리겠다"고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr