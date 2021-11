"위드 코로나 시대 식당경영, 배민외식업컨퍼런스와 함께하세요"

12월 13~14일 '배민외식업컨퍼런스 2021' 개최

배민아카데미 유튜브서 생중계

[아시아경제 김철현 기자] 우아한형제들의 소상공인 교육 지원기관 배민아카데미는 내달 13일부터 이틀 간 '배민외식업컨퍼런스 2021'을 개최한다고 19일 밝혔다.

올해로 두 번째인 '배민외식업컨퍼런스'는 위드 코로나 시대 외식업이 나아갈 방향, 식당 경영을 위한 정보와 인사이트 등을 제공하기 위해 마련됐다.

이번 컨퍼런스는 내달 13일과 14일 오후 2시부터 4시30분까지 배민아카데미 유튜브를 통해 생중계된다. 코로나19 장기화로 지쳐있는 외식업 자영업자들에게 따뜻한 위로의 메시지를 건네기 위해 오은영 박사가 '버티고 견디는, 힘겨운 당신에게'라는 주제로 이야기를 들려줄 예정이다. 이와 함께 지난해에 이어 올해도 강사로 참여하는 김난도 서울대 교수는 최근 발간한 '트렌드 코리아 2022'를 중심으로 국내 소비문화 트렌드를 전망한다.

빅데이터 전문가인 송길영 바이브컴퍼니 부사장은 '삶의 변화, 사람들의 변화'라는 주제로 팬데믹이 바꾼 일상의 변화, 그에 따른 새로운 합의에 대해 이야기한다. 이외에도 푸드 트렌드 전문가로 알려진 문정훈 서울대 농경제사회학부 교수, 정은우 대학내일 기획혁신센터장 등 다양한 업계 전문가가 코로나 이후의 음식문화 흐름과 MZ세대의 맛집정보 활용 등에 대한 정보를 전수할 예정이다.

특히 이번 컨퍼런스에서는 배달의민족 담당자들이 직접 출연해 배달 통계 분석, 밀키트 성공 방식 등에 대해 이야기하는 '배민인사이트' 시간도 마련된다.

무료로 진행되는 '배민외식업컨퍼런스 2021'은 배민아카데미 사이트에서 누구나 신청할 수 있다. 신청기간은 11월 19일부터 12월 10일까지다.

