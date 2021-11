NASA가 모셔간 한국산 '모니터', 뭣에 쓰는 물건?

-천문연·경희대 연구팀 제작 '달 우주환경 모니터'

-2024년 NASA의 달 무인 착륙선 탑재 확정,

-우주공간 및 달 표면 등의 고에너지 입자 측정 연구 목적

-"심우주 탐사 위한 필수적 연구 수행"

[아시아경제 김봉수 기자] "우주로부터 날아 오는 고에너지 입자를 측정해 인간과 우주선에 미칠 위험 여부를 연구한다. 심우주탐사때 인간과 우주선이 고에너지 입자에 장기간 노출되므로 안전 여부를 확인하는 것은 필수다."

지난 18일(한국시간) 미국 항공우주국(NASA)이 한국이 제작한 '달 우주환경 모니터'(LUSEM)를 2024년 아르테미스 프로그램의 일환인 무인 탐사 착륙선에 탑재한다고 발표했다.

LUSEM은 우주에서 날아 오는 '고에너지 입자'가 달 표면처럼 대기가 거의없는 지역에서 우주인이나 우주선 등에 어떤 영향을 미치는 지 연구하기 위한 목적으로 제작되고 있다. 달 표면에서 50킬로전자볼트(keV) 이상의 고에너지 입자를 검출할 수 있는 감지기다. 전자볼트(eV)는 전기를 띤 입자가 가진 에너지를 측정하는 단위로서, 1eV는 1.6×10-19C의 전하를 가지는 입자가 1V의 전위차에서 가속될 때 얻는 에너지를 말한다. 대기권이 존재하는 지구와 달리 우주 공간 및 달 표면 등에서는 우주에서 날아오는 고에너지 입자가 검출된다. 문제는 우주인의 건강이나 우주선에 미치는 영향이 아직 완전히 검증되지 않았다는 것이다.

NASA와 한국 연구진은 이번 연구를 향후 유인 심우주 탐사 등을 위해 필수적인 것으로 보고 고에너지 입자의 영향 유무에 대한 심층적인 연구를 위해 이번 프로젝트 실행을 결정했다. 현재 개념설계 및 공학모형(시제품) 제작까지 마쳤으며, 앞으로 사용될 모니터와 동일하게 제작돼 우주 환경에서 작동 여부 등을 검증하는 인증 모델, 실제 달 착륙선에 탑재할 비행 모델 등을 만들 예정이다.

구체적으로 두 개의 SST(Solid State Telescope)가 각각 달 하늘과 달 표면 양방향을 동시에 바라보도록 설계돼 있다. 우주공간에서 달로 입사하는 입자와 월면에 반사되는 입자를 모두 검출할 수 있다. 고에너지 입자 검출기라고도 부르는 실리콘 검출기 기반의 대전 입자검출기로, 수십 keV~수십 MeV 범위의 고에너지 입자를 측정할 수 있다. 근지구 공간의 우주환경, 달궤도 및 달표면의 고에너지 입자를 관측할 예정이다. 즉 발사 후 지구 궤도를 벗어난 뒤 관측을 시작해 달까지 가는 동안 근지구 공간의 우주환경에서 고에너지 입자를 측정하며, 달궤도 도착 후 착륙지로 하강할 때, 이후 달 표면에서도 지속적으로 관측을 이어간다.

선 교수팀은 2018년 천리안 2A 정지궤도 위성에 탑재된 우주기상탑재체(KSEM)의 고에너지 입자 검출기 개발에 참여한 경력이 있다. 이러한 개발경험과 과학적 필요성을 토대로 이번 달 우주환경 모니터 개발을 제안했고, NASA 측이 이날 탑재 방침을 확정했다. 과기정통부 관계자는 "달 우주환경 모니터는 아폴로 프로그램 등에선 측정된 적이 없는 50keV 이상의 고에너지 입자를 관측함으로써, 대기가 없는 천체에서의 우주풍화 작용, 지자기권과 달의 상호작용에 따른 영향 등의 과학적 연구를 수행할 예정"이라고 설명했다.

한편 NASA는 같은 날 2024년 LUSEM을 탑재하고 발사될 무인 달 착륙선의 제작업체로 인튜이티브 머신즈(Intuitive Machines)사를 선정했다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr