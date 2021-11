현대차그룹 '군인의 품격' 온라인 청춘 토크콘서트 개최

올해로 10회째…130개 부대 8만여 장병 관람

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차그룹은 국방부, 한국메세나협회, 사회복지공동모금회와 함께 군 장병을 대상으로 한 사회공헌활동인 '2021 군인의 품격 온라인 청춘 토크콘서트'를 진행한다고 19일 밝혔다.

이번 토크콘서트는 지난해에 이어 비대면 온라인 방식으로 진행되며, 이날(19일), 23일(화), 30일(화) 등 총 3회에 걸쳐 진행된다. '오늘의 청춘에게'를 주제로 박세리 여자 골프 국가대표팀 감독, 김민철 야나두 대표, 여성 듀오 옥상달빛이 각기 '도전, 성장, 희망'의 메시지를 담은 강연을 진행하는 방식이다.

또 세 명의 연사를 각 부대와 매칭, 해당 군 장병과 함께 하는 사전 참여 프로그램도 기획됐다. 질의응답 코너 '청춘 마이크, 내 마음을 들어줘', 사연전달 이벤트 '청춘 고백' 등으로 구성된 사전 참여 프로그램을 통해 직접 강연현장에 오지 못한 장병과 연사들이 온라인으로 소통할 수 있도록 했다.

첫 번째 연사인 박세리 감독은 '흔들려도 굿샷! 도전의 티샷을 날려라!'를 주제로 자신의 도전 스토리를 토크쇼로 선보이며, 두 번째 연사인 김민철 대표는 '실패라는 실험을 바탕으로 100% 성공을 설계하는 법'을 주제로 강연한다. 세 번째 연사인 옥상달빛은 '수고 했어 오늘도, 괜찮아 내일도'를 주제로 대표 곡 공연과 강연을 혼합한 유튜브 라이브를 육군 특수전사령부 장병들과 함께 진행한다.

현대차그룹 관계자는 "대한민국을 위해 밤낮으로 고생하는 군 장병들에게 힐링의 기회를 제공하고, 청년 세대 성장에 기여할 수 있는 특별 강연과 토크쇼를 올해로 10회째 함께 할 수 있어 기쁘다"면서 "앞으로도 현대차그룹은 선진 병영문화 정착은 물론 미래 인재 육성에 기여하는 다양한 사회공헌 활동을 마련해 나갈 것"이라고 밝혔다.

한편 현대차그룹의 사회공헌활동인 군인의 품격은 군 장병들의 자긍심을 고취하고 자기계발 기회를 주기 위한 것으로, 지난 2012년 시작돼 130개 부대 8만여명의 장병들이 관람했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr