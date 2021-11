광주 북부소방서, 소방차 길터주기 캠페인 실시

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주 북부소방서(서장 김희철)는 '11월 불조심 강조의 달'을 맞아 서영대학교 한국119청소년단원과 함께 운암시장 일대에서 소방차 길 터주기 캠페인을 실시했다고 18일 밝혔다.

이번 캠페인은 서영대학교 1~2학년으로 이루어진 한국119청소년단원들은 새내기 운전자로서 소방차 출동로 확보의 필요성에 대한 공감대 형성과 소방차 길 터주기 양보 요령 숙지 등을 통해 소방차의 재난현장 접근성 향상을 위해 마련됐다.

운암시장 일대에서 소방공무원 및 의용소방대원들과 함께 ▲소방차 길 터주기 가두 캠페인, ▲소방차 길터주기 대국민 공감대 형성을 위한 소방차 퍼레이드▲전 국민 주택용 소방시설(소화기, 주택용 화재경보기) 갖기 운동▲소방시설 주변 불법 주정차 근절 캠페인 등을 실시했다.

조종훈 119재난대응과장은 "캠페인에 적극 동참해 준 서영대학교 한국119청소년단에 감사 드린다"며 "소방차 길 터주기 양보운전은 소중한 생명을 살리는 길임을 꼭 기억해주길 바란다"고 전했다.

