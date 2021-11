"눈만 살려달라고 빌어"…'염산 테러' 당한 포항 공무원 안타까운 사연

병원으로 이송돼 화상 치료 중

가족 측 "화상·트라우마 치료 남아"

"응원해주시는 분들 사랑 받으며 임할 것"

[아시아경제 임주형 기자] 민원인으로부터 '염산 테러'를 당해 눈 등 얼굴 부위에 화상을 입은 공무원의 안타까운 사연이 전해졌다. 얼굴 부위에 염산을 뒤집어써 큰 상처를 입은 이 공무원은 현재 병원으로 이송돼 화상 치료를 받고 있는 것으로 전해졌다.

염산 테러를 당한 경북 포항시청 공무원 A씨의 동료는 17일 자신의 페이스북을 통해 "과장님의 사모님이 간병을 하시며 느끼신 애끓는 심경을 전한다"며 A씨 가족 측의 글을 공유했다.

A씨 부인은 이 글에서 "청천벽력이라는 단어로는 부족한, 세상의 그 어떤 단어로도 담아낼 수 없었던 그날 남편의 사고 소식"이라며 "오로지 눈만 살려달라고 빌고 또 빌었다"라고 운을 뗐다.

부인은 A씨에 대해 "집보다 직장이 소중했고 가족보다 직원을 소중히 여겼던 사람, 재발 암 치료 중인 와이프 간호보다 현 업무가 중요한 사람이었다"라고 설명하며 "담당 주무관도 있고, 담당 팀장도 있는데 왜 하필 내 남편이어야 했는지 세상의 모든 것이 다 원망의 대상이었다"라고 심경을 토로했다.

그러나 "원망조차도 퍼부을 시간이 내겐 없었다"라며 "오로지 남편을 살려야 한다는 생각뿐이었다. 며칠을 병원에서 보내다 보니 죽을 것 같고 죽일 것 같았던 분노는 어느 정도 사라졌다"라고 덧붙였다.

A씨 부인은 사건 당시 많은 이들로부터 도움을 받았다며 감사를 전하기도 했다. 그는 "사고 직후 초기 대응을 잘해주신 과내 직원분들, 소리 없이 뒤에서 참 많은 것을 도와주시는 동료분들, 응급실로 한달음에 달려오신 시장님"이라며 "진정으로 마음 아파하시는 그분을 보며 남편의 얼굴은 일그러져있지만 아마도 가슴으로는 웃고 있었을 것"이라고 말했다.

그러면서 "조금만 힘을 써도 화상 부위 핏줄이 툭툭 터지는 기나긴 화상 치료의 길, 너무나도 끔찍했던 사고 트라우마 치료의 길이 남아 있지만 응원해주시는 분들의 무한한 사랑을 받으며 씩씩하고 담담하게 치료에 임할 것"이라며 "좋아하는 일을 신나게, 마음껏 다시 날개를 달고 할 수 있는 그 날이 오기를 꿈꾼다"라고 덧붙였다.

이 사건은 지난달 29일 포항시청에서 벌어졌다. 당시 가해자는 외부인 방문이 금지된 시청 건물 7층으로 몰래 올라와 상담을 핑계로 A씨에게 접근한 뒤, 생수병에 들어있던 액체를 뿌렸다.

이 액체는 염산인 것으로 드러났다. 염산을 뒤집어쓴 공무원은 눈 등에 화상을 입었고, 이후 서울 한 안과 전문병원으로 이송돼 치료를 받고 있다. A씨가 입은 상처는 실명 수준으로 심각한 것은 아니지만, 6개월가량의 치료가 필요한 것으로 전해졌다.

A씨에게 염산을 뿌린 가해자 B씨는 지난달 31일 특수공무집행방해치상 혐의로 경찰에 구속됐다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr