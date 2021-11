코빗, 가상화폐 업계 분석 리포트 발행

월 1회 코빗 개인 고객과 기관투자자에 무료 배포 예정

[아시아경제 공병선 기자] 국내 가상화폐 거래소 코빗이 가상화폐 업계를 분석한 보고서를 발행한다.

18일 코빗은 가상화폐 업계를 심층 분석한 내용을 담은 ‘코빗 리서치’를 발행했다고 밝혔다. 이번 보고서는 정석문 코빗 리서치센터장을 필두로 코빗 리서치센터가 자체 제작했다. 원화마켓을 운영하는 국내 4대 거래소(업비트·빗썸·코인원·코빗) 가운데 특정금융정보법 개정안 시행 이후 업계 분석 보고서를 낸 것은 코빗이 처음이다.

코빗 리서치는 월 1회 발송되며 마케팅 수신에 동의한 코빗 개인 고객뿐만 아니라 가상화폐 투자에 관심있는 기관투자자에게도 무료로 배포될 예정이다. 코빗 리서치엔 비트코인 래퍼, 시카고상업거래소(CME)의 비트코인 선물 시장, 가상화폐 관련 펀드 운용자금 규모, 기관투자자 지원사업 현황 등 4가지 지표를 통한 시장 분석과 시사점이 담긴다.

오세진 코빗 대표는 “증권사 리포트 등 참고자료가 많은 주식시장과 달리 가상화폐 업계는 가이드로 삼을 자료가 거의 없는 게 현실”이라며 “글로벌 데이터를 체계적으로 분석한 코빗 리서치를 통해 믿을 수 있는 투자 파트너이자 차별화된 프리미엄 가상화폐 거래소로 자리매김 하겠다”고 밝혔다.

