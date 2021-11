이은주 서울시의원, 한국지방자치학회 최초 ‘승강기 안전관리’ 주제발표

이은주 의원, 2021 한국지방자치학회 추계국제학술대회 ‘지방정부 안전관리’ 주제 발표... 현재 서울시의 승강기 노후화 현황 및 안전에 관한 여러 문제점 지적

[아시아경제 박종일 기자] 서울시의회 교통위원회 부위원장인 이은주 의원(더불어민주당, 노원2)은 '2021 한국지방자치학회 추계국제학술대회'에 참석해 ‘지방정부 안전관리’ 주제에서 서울시의회 대표로 발표하는 시간을 가졌다.

서울시의회를 대표 학술대회에 참석한 이 의원은 ‘지방정부 안전관리’ 분야에서 서울시 승강기 안전의 현실 관련 문제점과 노후화 현황 등을 자세히 설명했다.

이 의원은 지난 2018년 행정사무감사를 시작으로 올 8월 ‘서울시 승강기 안전관리에 관한 조례안 제정을 위한 정책 토론회’를 개최, 10월 ‘서울시 승강기 안전관리에 관한 조례안’을 제정하는 등 서울시의 승강편의시설 안전에 대해 꾸준한 관심을 가져왔다.

이 의원은 발표에서 “서울시 승강편의시설은 노후화가 진행되고 있지만 유지·관리는 미흡한 상황”이라고 지적, “많은 시민들이 이용하는 승강편의시설의 효율적인 관리를 위해 조례안을 제정했다”고 밝혔다.

또, “안전은 아무리 강조해도 지나치지 않다”며 “1000만 서울시민이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 앞으로도 아낌없는 노력을 기울이겠다”고 발표했다.

2021 한국지방자치학회 추계국제학술대회는 11월5일 제주도 새마을금고제주연수원에서 개최, (사)한국지방자치학회가 주관하고 한국지방재정공제회·경제인문사회연구회 등 8개 단체가 주최했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr