[아시아경제 김수환 기자] 빌 게이츠 마이크로소프트 창업자가 내년 중반이면 코로나19 사망자 수와 감염률이 계절 독감 수준으로 내려갈 것이라고 예상했다.

18일 싱가포르에서 열린 블룸버그의 '뉴이코노미포럼'에서 게이츠는 "(코로나19)의 사망률과 감염률이 상당한 수준으로 떨어질 것"이라며 "심각한 변이 바이러스가 출현하지 않는다면 코로나19는 계절 독감 바이러스와 비슷해질 것"이라고 전망했다.

그는 이어 "내년 공급망 문제가 해결되면서 백신 접종률 역시 올라갈 것'이라며 "내년 중반부터 공급망 제한 문제가 해소될 것"이라고 말했다.

게이츠는 또 "독감 바이러스의 완전한 박멸과 추후에 잠재적인 바이러스 대유행 발생을 방지하기 위해서라도 국제사회는 서로 협력해야 할 것"이라고 덧붙였다.

